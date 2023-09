da radę stworzyc samowystarczalne gospodarstwo? wyobrazalem sobie cos takiego ale to w sumie nastręcza masę problemów:



warzywa: ok, mozna miec ogrodek

mleko: niepotrzebne w sumie

mięcho: ma prosiaki i sam je ubija?

energia: czy przypadkiem własny wiatrak (czy cokolwiek) nie jest nielegalne? nie trzeba tego i tak podpinać do miejskiej sieci?

internety: no tego się nie zastąpi niczym, można tylko zrezygnować

chleb: z własnej pszenicy piecze?