Żadna instytucja zagarnięta przez PiS nie odpowiada na pytania ile osób dostało pozwolenie na prace, wjechała do Polski i nie podjęła pracy. Różnica może wynosić do 100 tys osób.



PiS nabrał również wody w usta na temat informacji naszych partnerów z Nato o kilkuset osobach podejrzanych o terroryzm które otrzymały wizy.



Listy osób wawrzynka były rozsyłane do placówek w Afryce, Indiach oraz na dalekim wschodzie. Każda lista zawierała od kilkudziesięciu do kilkuset Pokaż całość