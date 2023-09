5 lat tego niewygodnego filmu od produkcji nie dało się wypuścić do kin, w międzyczasie Disney wykupił do niego prawa. Film dla niektórych może być zbyt ckliwy, ale będąc rodzicem wychodzi się z potężnym wk&_€m, jaki porąbany jest obecnie świat. Ten aktor co grał Jezusa w pasji świetnie sprawdził się w nowej roli.