Najglupszy artykul do najbardziej kretynskich oswiadczen. Co mieli powiedziec? „Tak dawalismy wizy za USD ale juz nie bedziemy obiecujemy” ? Oczywiste ze potwierdza ze wszystko elegancko i prosze sie rozejsc. Niczym agent wywiadu na przesluchaniu, jak cie zlapali to powtarzaj jak mantre czego cie nauczylismy.