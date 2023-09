Na początek wystarczy skonfiskować/zatopić łodzie organizacji pozarządowych które zabierają imigrantów prawie z samej plaży w Tunezji.



To są przemytnicy i tak powinni być traktowani.



Następnym krokiem jest utworzenie oboz....ośrodka azylowego w jakimś kraju w środkowej Afryce i tam odsyłać imigrantów w celu weryfikacji itd.



To by znacząco ograniczyło imigrację.