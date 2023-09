Ot pisowska dyplomacja - będąc w UE mamy mniejsze wpływy niż kraj, który w UE nie jest. Dodatkowo jeszcze Węgry wymusiły na Ukraińcach ustępstwa wcale nie wchodząc im w dupę, a słudzy Ukrainy z polskiego rządu są tylko co chwilę upokarzani.

To jak ten rząd upodlił Polskę to jest dramat.