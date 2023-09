Rok pomagać po tym bezsensownym imporcie badziewia niskiej jakości, które dotarło później niż było potrzebne.

Później ustalić cenę kupna dla elektrowni na cenie rynkowej plus 5-10% ze względu na to, że jednak mamy sporo elektrowni węglowych i to u nas surowiec strategiczny. Jeżeli nie będzie zgody na sprzedaż po takiej cenie to importować na potrzeby energetyki. Przestać dotować kopalnie, tam jest wszystko już tak przeżarte biurokracją, związkami zawodowymi i układami, że albo Pokaż całość