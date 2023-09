nie pamiętam już o co konkretnie chodziło, ale peło jak było w opozycji sporo kartonów z podpisami pod czymś tam zebrało i latali z tym po sejmie przed kamerami. jak doszli do władzy też to poszło na przemiał i też nie za darmo. jak do władzy doszli to już nie musieli wdrażać tego o co walczyli w opozycji. jedni warci drugich. ktoś mi przypomni o co wtedy chodziło? za cholerę nie mogę Pokaż całość