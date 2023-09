Każdy obcokrajowiec przebywający dłużej niż 3 miesiące powinien zdawać u nas jeszcze raz egzamin na prawo jazdy.



Obowiązkowe powinno być to dla kierowców transportu typu Uber czy kierowcy busów/autobusów.



Pijany obcokrajowiec za kierownicą = konfiskata samochodu, anulowanie wizy, karty pobytu, etc, rachunek na pokrycie szkód, deportacja. Jak nie zapłaci to cała rodzina to samo.