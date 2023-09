To zwiastun nowych kłopotów Rosjan. Wszystko wskazuje na to, że USA wkrótce przekażą Ukrainie rakiety ATACMS - wynika z ustaleń telewizji ABC News. Jest to dalekosiężna broń, o którą od dawna zabiega Kijów. ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS pociski...