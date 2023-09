W temacie "Jak poznać dziewczynę" dla żartu ktoś dał zdjęcie różnicy w miednicach. Moderacja usunęła to jako mowę nienawiści. Większość użytkowników uznało że to już Orwell, myślozbrodnia i cenzura biologi. Do akcji wkroczyła administracja reddita która przyklepała tego bana. "ANI-EVIL OPERATIONS"