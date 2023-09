Ostatnio kupowałem kebaba w nowej budce, którą założył jakiś Arab (fajny gość swoją drogą). Jak się go podpytałem jak udało mu się trafić do Polski to coś opowiadał o wizach, pozwoleniach na pracę, itd. Widocznie jakiś frajer z niego, wystarczyło przecież czmychnąć do Polski przez dziurę w płocie, a on się tak męczył...