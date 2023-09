Podnoszenie stóp procentowych nie powstrzyma inflacji. To jest przeciwskutecny ruch. Droższe kredyty, to mniej nowych kredytów, ale również wzrost wartości kredytów już wziętych. Podrożyliśmy ceny kredytów w 2023 o 5%, ale jednocześnie wprowadziliśmy do obrotu 5% wartości wszystkich kredytów o zmiennej stopie procentowej wziętych po 2011 (uśredniając). To jednak łatwo ukryć, bo te pieniądze "wejdą do obrotu" dopiero w kwietniu 2024, czy kiedytam NBP kończy rok rozliczeniowy.



