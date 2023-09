"sprawę policjanta wyrzuconego przez kaczora" - ale to jest manipulacja, bo na razie stanowisko oficjalne jest takie, że "policjant na własną prośbę przeszedł do służby w wojsku, a rozmowy z tym związane prowadzone były przed 30 września" i nie ma powodów, żeby tak nie było. Ktoś oczywiście mógł gdzieś szepnąć słowo i padła "propozycja nie do odrzucenia", ale póki co trochę zaczyna już wiać paranoją przypisywanie Kaczyńskiemu każdego potencjalnego nadużycia.