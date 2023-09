Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć i chyba już nigdy nie zrozumiem fenomenu chodzenia na mszę. Słuchanie typa w śmiesznym ubranku który po raz setny CZYTA te same historyjki które nic nie wnoszą do życia. Słuchanie typa który nigdy nie miał rodziny, nie pracował i nie był z kobietą. Jak to można traktować poważnie? Ja rozumiem że są pewne wartości, których w życiu trzeba przestrzegać ale czemu one są łączone z kościołem? Pokaż całość