Jak dla mnie to raczej propogandowa ustawka. Nie ma to jak namówić gościa do zdrady, gwarantować mu bezpieczeństwo, ziomków których przewiózł odstrzelić, a później publikować materiał i nagłaśniać zdradę. I jeszcze "sam" tam występuje i udziela wywiadów. Zgodnie z takim układem cała paczka włącznie z SBU, pilotem, ruskimi to skrajne debile, skrajne chuXe, itd. A że tak głupi to nawet ruscy często nie są to najlepszym wytłumaczeniem jest właśnie materialik propagandowy.