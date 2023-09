Śmierć w okopie dla mężczyzn, zachód i luksusy dla kobiet, to jest to słynne równouprawnienie, prawa człowieka gdzie banda zjebów decyduje o tym kto ma umrzeć. Zwykłe barbarzyństwo, ci ludzie zasługują na fragging, mam nadzieje, że jak najwięcej osób decyzyjnych odpowie za to barbarzyństwo.



Jak to było? Faceci mają bronić kobiet? Jakich kobiet? Tych, które od ponad roku już się zadomowiły na zachodzie i nawet nie myślą o powrocie do kraju? XDD