To normalne, Ruskie są w czarnej dupie (nie mają innych rynków zbytu) więc muszą sprzedawać gaz Chinom za pół darmo. Kolejny krok w kierunku podporządkowania kacapów przez kitajców.



Debil putin zamiast podczas koniunktury inwestować we flotę zbiornikowców/tankowców to ładował kasę w wojsko. Teraz są zdani tylko na to, że któryś z sąsiadów zechce kupić, z tym że albo jest to Europa z embargiem, albo Chiny bo reszta to albo ma własny gaz Pokaż całość