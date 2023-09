"– Ja także nie lubię Żydów – powiedział najmocniejszemu autokracie XIX wieku Witte – ale czy może Wasza Cesarska Mość utopić Żydów w morzu?



Było to tylko pytanie retoryczne. Oczywiście w XIX wieku było nie do pomyślenia, by można było tak mordować ludzi."

Stanisław Cat Mackiewicz - "Wiadomości", 23 IX 1951 r.