Bo teraz mówią, że w trzy dni to pokonali Ukrainę, a teraz walczą z Polakami i Amerykanami i całym NATO. W sumie patrząc na to, że wg rosyjskiego MON Ukraina straciła jakieś 1,2-1,5 mln zabitych i rannych, zniszczyli setki HIMMARSów, krabów, Leopardów to im się nawet ta bajeczka spina. Dalej nie jest nawet bliska jakiemuś realizmowi, to czysta fantazja, ale przynajmniej trochę wewnętrznie spójna.