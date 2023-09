Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.00 na al. Tysiąclecia w Lublinie. Kierujący oplem mężczyzna zaczął zajeżdżać drogę jadącej na sygnale karetce pogotowia ratunkowego. Uniemożliwiał też jej kierowcy możliwość zmiany pasa ruchu.



Kierujący ambulansem widząc, co się dzieje, postanowił się zatrzymać. To samo jednak uczynił kierowca opla. Po chwili jednak włączył wsteczny bieg i cofając wjechał w karetkę. Następnie zaczął uciekać z miejsca kolizji.



Ratownicy medyczni ruszyli za nim w pościg, Pokaż całość