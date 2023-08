USA: Kobieta zgłosiła, że została wciągnięta siłą do samochodu, związania i zgwałcona przez mężczyznę. Wpadła, bo sama kupiła linę. Przyznała się do kłamstwa, została skazana na 2 lata aresztu dozorowanego (pozostaje na wolności, musi się zgłaszać co jakiś czas na wyznaczony posterunek policji)