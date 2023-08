Widzicie wykopki, to jest wasz poziom xD jesteście takimi samymi szurami jak Czarnek, ale mądrzejsze o tym nie wspominać, że się daliście nabrać na tę samą, skrajnie prawicową propagandę xD



Wy to jeszcze dalej myślicie, że PiS to lewica, bo wystarczy że choćby 1 socjał rozdają, ale wasza kochana Konfederacja, która będzie dawała tyle samo socjału, to już prawica, fuck logic xD