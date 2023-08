No i proszę, oto jak zbudować obóz koncentracyjny bez ogrodzenia.

Teraz jeszcze śrubować ceny wszystkiego, tak by człowiek nie mógł poradzić sobie bez państwowych dopłat i ograniczamy działanie portfela do 4 km od miejsca zarejestrowanego przebywania.

No damy możliwość wyjazdu raz w roku żeby się bydełko nie burzyło a factcheckerzy mieli punkt zaczepienia : nie jest prawdą że jesteś przykuty do swojego getta bo możesz wyjechać raz w roku. Twierdzenie obalone.