Najlepszy to jest z tym McDonald's, przestali dawać plastikowe rurki do napojów w obawie o to żeby nie trafiały do mórz i oceanów, a przecież zdecydowana większość tych rurek, trafia do koszy McDonald's, nie wiem jak Wy, ale ja zacząłem się zastanawiać co w takim razie McDonald's robi ze śmieciami ze swoich koszy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )