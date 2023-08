Już pisałem w innym znalezisku że Gruzja to pół mln muzułmanów i 4-5 innych nacji obok Gruzinów. Adżarowie, Mergelowie, Osetyńcy, Abchazi itd. Do tego paszporty można za 1000$ kupować legalne gruzińskie wystarczy wykazać urodzenie w dawnej gruzińskiej republice rad albo pochodzenie rodziców. I tak nawet Rosjanin może stać się Gruzinem który przyjedzie do Polski na nowym paszporcie. Teraz kiedy uciekło tam ich tyle przed poborem do ruskiego wojska to kopalnia dolarów dla Pokaż całość