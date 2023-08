Powodem dla którego mężczyźni tak rzadko zgłaszają gwałty to komentarze pod tym artykułem na facebooku. Wychodzi na to, że lepiej być anonimową ofiarą gwałtu, o której nikt nie wie, niż zawiadomić o tym służby/rodzinę/bliskich/przyjaciół. To wybór między dyskretnym cierpieniem po cichu, a byciem wyśmiewanym na głos i przez wszystkich.



Tym bardziej, że dziennikarze już wystalkowali chłopaka. Podali tyle szczegółów pozwalających na identyfikację (wiek, miejsce pobytu, że chodzi do szkoły językowej), że jego