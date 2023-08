I tak najwiekszy debil to i tak Hołownia xD

Oczywiste było, że każdy chce prawdziwej partii centrum - duzo wolnosci gospodarczej, troche rozdawania i wolnosci osobistej bez wyraznego konfilktu z KK, ale jego marginalizacji w zyciu spolecznym. Wszystko okraszone wysoką jakością rządzenia i uproszczeń/naprawy prawa w sprawach codziennch - wynajem, sądownictwo etc.



Niestety ten debil odczytał to, że ludzie chcą postępowców ciągnących do zachodu, a najlepiej wyprzedzajacych go ze wsparciem dla kosciola. Pokaż całość