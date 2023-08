Tutaj macie opisanego pilota, możecie sobie oglądać w 360*. Onet piszę że zatrudniono go kilka lat temu, sprytnie unikając stwierdzenia czy to było za rządu PO czy PISu.



Z drugiej strony gościu miał wypadek, swoje odbębnił, latał wiele lat bez żadnych przypałów, to co, do końca życia ma dostać bana na swoją pracę/fach?



Jest wiele filmów jak np. transportuje serca do przeszczepów tym Black Hawkiem, latał nim w Turcji i Czechach pewnie Pokaż całość