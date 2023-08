znaczy już nie popadajmy w paranoję. jakby zostawiła tą samą dziewieciomiesięczną to była by patola. ale ona była pod opieką dziesięciolatka. to jest czwartą klasa podstawówki. taki dzieciak jak jest normalny to wszystko co trzeba ogarnie: przewietrzenie auta, zabawienie jej jak zacznie marudzić a jak będzie trzeba to zadzwoni do matki. Do oburzonych: ile wg was powinien mieć lat chłopak, żeby mógł być jako opiekun?: 12?, 16?, 18?, 20 i wykształcenie pielęgniarskie?