znowu imigranci

Jakby nie patrzeć to amerykanie mają przodków którzy imigrujac do ameryki i zakladajac tam panstwo wymordowali ludobójstwach niezliczoną liczbe tubylców. Mają to we krwi.

My się boimy ze jakis islamista napadnie kogoś z nożem, a tam zorganizowane bojowki imigrnatów z europy mordowaly na potęgę.