Nic nie rozumiecie.

Jak opozycja głosowała razem z PiSem, to to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna, głosowanie jak głosowanie. Jak Konfederacja głosowała razem z PiSem, to to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, spotkanie z Najwyższym.