Marsylia jest chyba najniebezpieczniejszym miejscem we Francji. Wpływ na to ma port i linia do Algieru. Zresztą w Marsylii Francuzi są zdecydowanie w mniejszości. Marsylia jest jeszcze pięknym miastem, wartym odwiedzenia, ale zajebiście niebezpiecznym i nie ma co liczyć na to, że ktoś w przypadku napadu/ataku Wam pomoże.