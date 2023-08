prezes partii, która na trumnach smoleńskich doszła do władzy i na ludzkiej krwi żeruje jak pijawka. Cokolwiek stanie się złego - to wina Tuska... po co nam rząd, który za nic nie potrafi wziąć odpowiedzialności? Jednego dnia prezesik pląsa jak rusałka w rytm katolickich pieśni a drugiego dnia pluje nienawiścią na każdego kto ma inne zdanie - w imię tej pobożności i dobroci? Pamiętajmy, że to Ci zwyrodnialcy zakazali nam wstępu do Pokaż całość