Holendrzy mają Shell, Brytyjczycy BP, Francuzi TOTAL, to co je charakteryzuje to to że są molochami podobnie jak molochem stał się w Polsce Orlen. Ta branża tak ma, im większy tym lepiej i dobrze się stało że wrzucili Lotos i PGNiG do Orlenu, jedyne do czego można by się przyczepić i zapytać, to czy nie dało się wynegocjować mniejszych "kosztów" tej fuzji w negocjacjach z UE.