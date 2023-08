Idioci. Prawdopodobnie jakaś zabawka, albo asg. Jednak każdy odpowiedzialny posiadacz broni gdy ktoś do niego lub innych celuje powinien momentalnie takiego durnia odpalić i jeszcze dostać pochwałę od komendanta za dobrą robotę! To czy to wiatrówka, broń nabita palna, czy zabawka nie ma znaczenia, bo nie możliwym jest stwierdzenie tego na odległość.

Z tym, że to Polska, i tacy idioci będą bezkarni, a uczciwy człowiek z bronią byłby dojechany po kilkuletnim procesie.