PiSowscy zdradzili swój elektorat na każdej płaszczyźnie, to nie jest prawica w żadnym znaczeniu tego słowa ani ekonomicznie ani światopoglądowo, jedyni którzy nadal mają interes w głosowaniu na to ścierwo to stare baby które i tak zaraz umrą a narazie je interesuje tylko by dostać 17stą i 18stą emeryture w roku.