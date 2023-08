cynizm i korupcja to cała ukraina, przy przekraczaniu granicy są filmiki jak łajzy po stronie ukraińskiej co jej "pilnują" zaglądają co wieziesz na pomoc i chcą części dla siebie, Policja na każdym kroku to samo, firmy jak chcesz biznesy tam prowadzić to też działają jak w latach 90tych musisz przyjechać z wódką i innymi prezentami i iść do stripclubu inaczej z Tobą gadać nie będą.



Takim zwalnianiem to nic nie ugrają póki Pokaż całość