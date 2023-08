Teoria z drugiej strony dobra, ale jest ale. Jeśli każdy będzie miał dochód podstawowy i nie będzie mieć mógł czegoś na własność to po co ludzie mieliby siedzieć w fabrykach, żeby produkować dobra, by bogaci mogliby nimi obracać? Ludzie zawsze chcieli posiadać i wątpię, czy da się to wykorzenić i to możliwość posiadania więcej napędza ludzi do pracy i rozwoju. Bogaci będą mieli władzę i co? W końcu skończą na szafocie, bo Pokaż całość