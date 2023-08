tyszka, ostatni poseł kukiza, najwierniejszy przy szmacie byle nie odpaść od koryta i jako praktycznie jego ostatni poseł przeszedł do kukiza, wielokrotnie krytykowany cynik za to że łgał że ukraińcom wystarczy opłacenie jednej składki by otrzymywać emeryturą pomijał celowo takie rzeczy jak staż pracy. idealny poseł do konfy przyjęty z otwartymi ramionami i pchany przed kamery