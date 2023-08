Całe to finansowanie kampanii wyborczej pod pretekstem programu rządowego z publicznych pieniędzy, referendum, lasy państwowe z bilbordami dla partii to tylko wierzchołek góry lodowej. To samo zrobił na wybory na Węgrzech Orban i udało się. PiS robi dokładnie to samo nie mając żadnego poszanowania do demokratycznego ustroju, jawnych, równych i wolnych wyborów.