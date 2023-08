Kazdy wtorek czwartek i sobota to byl kurs do kiosku. Nie zaluje, ze w tamtych czasach spedzielem czesc zycia choc trudno byloby mi to wytlumaczyc komus innemu. Ale nie chodzi o to, ze bylem wtedy mlodszy.



Pamietacie te nowinki dotyczace komputerow, motoryzacji, rowerow? Na drugiej stronie byly fancluby, ktore prowadzili czytelnicy.



A na koncu oczywiscie komiks. Czlowiek malo wymagal od zycia.