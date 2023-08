no bo to są terapie genowe

nie ma w tym nic szokującego

to tylko grupa debili polityków i sprzedajnych naukowców podciągała je pod tradycyjne szczepionki

w celach stricte marketingowych

jest to po prostu nowa grupa leków o czym pisał zresztą swego czasu szef biontechu Uğur Şahin

...

a prostytucja naukowa to już całkem inna rzecz - zwykłe #!$%@? zresztą a nie prostytucja