Idealny przykład jak instytucje państwa mające bronić przestrzegania prawa zostały zawłaszczone przez partię polityczną. PKW, Prokuratura i Policja nie widzą problemu pomimo jawnego łamania prawa.



A teraz wyobraź sobie stłuczkę z synem lokalnego działacza PiSu w 2025 roku po wygranych przez PiS wyborach i demontażu mediów. Nagrania, świadkowie itd. nie będą potrzebni bo racja zawsze będzie po stronie towarzysza partyjnego a sąd powołany przez Ziobrę przyklepie bez szemrania.



No ale he he Pokaż całość