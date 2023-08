Pokaż całość

Wy mówicie, że to # pis duda , ale to nie chodzi o to, kto rządzi - to są LOKALNE układy. Takie małe miasta mają to do siebie, że zdegenerowany układ ma się dobrze bo tam każdy na każdego ma haki lub potrzebuje "pomocy" i trzeba się odwdzięczyć.Ci ludzie, którzy są przy korycie, "mają władzę" często dorastają razem, są urzędasami z pokolenia na pokolenie... tam każdy zna każdego dogłębnie, razem czyszczą kreski,