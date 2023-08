Kilka lat temu prowadziłem pewne szkolenie dla ludzi z branży IT. Podczas przerwy obiadowej przysiadłem się do grupy moich kursantów. Siedziała tam między innymi Aneta, która rozpoczęła rozmowę.



- ja dopiero od roku programuję

- a co robiłaś wcześniej?

- w call center pracowałam. Do ludzi dzwoniłam

- czyżby zaproszenia na pokazy garnków i fałszywe loterie, w których babcia wygrała pościel? ???? [starałem się zażartować]

- a żebyś wiedział! Haha! Dokładnie to