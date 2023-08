Jestem pierwszym rocznikiem którego objęła gimbaza. Trzy razy wałkowaliśmy jakieś Grecje, Egipty, Mezopotamię, królestwo Polskie, RAZ udało się dojść do początków 20 wieku i I wojny.



O wydarzeniach II wojny opowiadał mi dziadek kombatant, historiach z Dąbia, obozu w Płaszowie. Też o tym co działo się później, pod radzieckim butem. Nikt w czasie całej mojej edukacji nie pomyślał o tym, żeby takich żyjących jeszcze wtedy świadków historii zapraszać do szkoły. Pokazać czym Pokaż całość