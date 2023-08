Krystian Kamiński (Konfederacja) pytany o karę więzienia dla kobiet za aborcję z ustaw Mentzena najpierw próbuje zmienić temat, a później przyznaje: - Aborcja to zabójstwo Czyli wsadziłby mnie Pan za to do więzienia? - Jak za każde zabójstwo. Każdy powinien iść za to do więzienia