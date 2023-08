Przerażające nie jest to, że doszło do prowokacji. Tak już się zdarza, nawet potyczki na granicach zazwyczaj nie prowadzą do wojny.

Przerażające jest to, że mon może kłamać.

A już całkiem krew w żyłach mrozi to, że oni mogą nie wiedzieć, że oni sobie latają jak u siebie.