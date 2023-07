,,Nasz system jest tak okropny, że nikt w świecie nie uwierzy, by to było możliwe. Gdyby nawet jakiemuś Żydowi udało się zbiec z Oświęcimia i gdyby on opowiedział wszystko, co widział - świat uzna go za fantastycznego kłamcę." Świat zareagował jednak inaczej. Jak przebiegał proces Rudolfa Hössa?